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Ev genci krizi büyüyor! Türkiye'de 4 milyon genç ne okuyor ne çalışıyor
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ev genci krizi büyüyor! Türkiye'de 4 milyon genç ne okuyor ne çalışıyor

Dünyada eğitim ve istihdam dışında kalan gençlerin sayısı giderek artarken, "ev genci" olarak adlandırılan milyonlarca genç ekonomik ve toplumsal bir sorunun merkezinde yer alıyor. Raporlara göre dünya genelinde 257 milyon genç ne eğitimde ne de istihdamda bulunurken Türkiye'de bu sayı 4 milyona ulaştı. Türkiye ise gençleri çalışma hayatına kazandırmak için kapsamlı çalışmalar yürütüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın gündeme getirdiği hedefler arasında 3 yılda 450 bin gencin istihdama kazandırılması yer alıyor.

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