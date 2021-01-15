15 Ocak 2021, Cuma
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FOX TV'nin sanayi üretimi üzerinden yaptığı kriz algısı çöktü! A Haber canlı yayında grafiklerle yalanlandı

yandaşı yalan haberleriyle algı operasyonlarına devam ediyor. ve Teknoloji Bakanı , sanayi üretimi üzerinden kriz algısı yapmaya çalışan FOX TV'nin skandal haberine sert tepki göstermişti. Ekonomi Müdürü FOX TV’nin algı operasyonunu canlı yayınında verilerle yalanladı. Erdem, “Devletin kurumlarının açıkladığı rakamları çarpıtarak insanların aklını bulandırmaya çalışıyorlar. Ne zaman bu ülkede iyi bir şey olsa, kötü bir şey empoze etmeye çalışıyorlar. Bunlar rezil oluyorlar ama yüzleri kızarmıyor” dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.01.2021 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021
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'in açıkladığı üretim verileri üzerinden algı operasyonu yapmaya çalışan anahaber sunucusu "TÜİK'in verilerine yıllık bazda sanayi üretimi yüzde 11 artmış. Üretim arttıysa sanayi elektrik üretimi niye düştü?" ifadelerini kullandı.

Algı kokan ifadelere sert cevap veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı , "Yalan habercilikte ihtisaslaşmış FOX televizyonu, yine gerçekleri eğip bükerek vatandaşımızın aklını bulandırma peşinde" ifadelerini kullandı.

Varank, söz konusu verileri sosyal medya hesabından paylaşarak FOX TV'nin kriz algısını çökertti.



"REZİL OLUYORLAR AMA YÜZLERİ KIZARMIYOR"
Konuyla ilgili Ekonomi Müdürü , FOX TV'nin istatistikleri çarpıtmasına tepki göstererek yalan haberi canlı yayınında verilerle çürüttü.


Erdem, "Ne zaman bu ülkede iyi bir şey olsa, iyi bir rakam açıklansa birileri ortaya çıkıp bunları çarpıtmaya çalışıyor. Bunu da habercilik adı altında yapıyor olmaları üzücü. Çünkü bu bir habercilik değil. Devletin kurumlarının açıkladığı rakamları çarpıtarak insanların aklını bulandırmaya çalışıyorlar. Ne zaman bu ülkede iyi bir şey olsa, kötü bir şey empoze etmeye çalışıyorlar. Ekonominin yüzde 50'simoral motivasyondur. Her gün bir kamerayı İŞKUR'un önüne götürüp oradaki insanların devlete küfretmesini sağlamak da doğru habercilik değil. Bunlar rezil oluyorlar ama yüzleri kızarmıyor" dedi.

SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ YILLIK BAZDA YÜZDE 11 YÜKSELDİ
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Kasım 2020'de sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6, endeksi yüzde 11,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,5 artış gösterdi.

SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yıl kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 arttı.

Söz konusu ayda, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,3 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,5 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 azaldı.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin Kasım 2020'de, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artmasını bekliyordu. Kasımda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 8,3 artacağı öngörülmüştü.

FOX TV'nin sanayi üretimi üzerinden yaptığı algı operasyonuna istatistiklerle cevap verildi FOX TV'NİN SANAYİ ÜRETİMİ ÜZERİNDEN YAPTIĞI ALGI OPERASYONUNA İSTATİSTİKLERLE CEVAP VERİLDİ
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