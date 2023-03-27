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FOX TV'nin AK Parti algısı rakamlarla çürütüldü! Muhalefet için oy isteyen Gülbin Tosun'dan skandal sözler

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Giriş: 27.03.2023 13:53
ABD merkezli haber kanalı FOX, geçmişten bu yana Başkan Erdoğan ve AK Parti hakkında yaptığı yalan haberler kurgusunu bir adım daha öteye çalışarak, muhalefet için ekranlardan oy istedi. Kanalın sunucusu Gülbin Tosun Başkan Erdoğan'ın aile, kız çocuklarının eğitimi ve çalışma hayatında kadın istihdamı konularında yaptığı devrim gibi yenilikleri görmezden gelerek skandal ifadeler kullandı.
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