Fon soruşturmasında dezenformasyon incelemesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında tansiyon yükseldi. Bir televizyon programında ve sosyal medyada kamuoyunu yanıltıcı nitelikte beyanlarda bulundukları gerekçesiyle şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç ile muhabir Mustafa Balcı hakkında kritik süreç işliyor. Gece saatlerinde haklarında gözaltı kararı çıkarılan Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı adliyeye getirilerek savcılık sorgusuna alınırken, adliyeye gelen Murat Ağırel de ifade işlemlerine başladı. İsmail Saymaz’ın ise gün içinde ifade vermesi beklenirken, Çağlayan Adliyesi'ndeki son durumu A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.