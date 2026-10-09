Başkan Erdoğan: BM adil ve sağlıklı değil

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nde küresel sistemin tıkanmışlığına ve İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı tarihi uyarılarda bulundu. Birleşmiş Milletler’in (BM) iflas eşiğinde olduğunu ve 5 ülkenin vetosuna hapsolmuş düzenin sürdürülemez olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan; Türkiye'nin bedel ödemek pahasına da olsa haksızlığa uğrayan mazlumlara ve Filistin davasına asla sırtını dönmeyeceğini tüm dünyaya kararlılıkla ilan etti.