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FETÖ'nün kilit ismi Orhan İnandı'dan şok itiraflar! 89 sayfada yüzlerce...

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Giriş: 13.07.2021 12:15
FETÖ'nün yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilen sözde sorumlularından Orhan İnandı'nın itirafları ortaya çıktı. 89 sayfalık ifadesinde yeni haberleşme sisteminin detaylarını aktardı. FETÖ elebaşı Gülen'den 'hoca efendi' diyerek bahseden İnandı, ByLock'un ardından başka bir program üzerinden haberleşmeye başladıklarını itiraf etti.
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FETÖ'nün kilit ismi Orhan İnandı'dan şok itiraflar!
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