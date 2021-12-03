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FETÖ'cü eski üsteğmen Yalçın Toker sandalla kaçtı! Yunanistan'a sığınma talebi

A Haber
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Giriş: 03.12.2021 14:10
15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı'nı işgal davasında hapis cezası alan eski üsteğmen Yalçın Toker, 16 kişi ile birlikte Yunanistan'a kaçarak iltica talebinde bulundu. FETÖ'cü üsteğmen nasıl kaçtı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Manolis Kostidis anlattı.
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