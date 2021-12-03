03 Aralık 2021, Cuma
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FETÖ'cü eski üsteğmen Yalçın Toker sandalla kaçtı! Yunanistan'a sığınma talebi
15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı'nı işgal davasında hapis cezası alan eski üsteğmen Yalçın Toker, 16 kişi ile birlikte Yunanistan'a kaçarak iltica talebinde bulundu. FETÖ'cü üsteğmen nasıl kaçtı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Manolis Kostidis anlattı.