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FETÖ Kırgızistan’dan kaçıyor! İşletmeleri devredip kaçtıkları ülkede gayrimenkul alıyorlar

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Giriş: 11.04.2022 16:29
FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı'nın yakalayıp Türkiye'ye getirilmesi ülkedeki diğer FETÖ'cüler arasında büyük korkuya neden oldu. İstihbarat raporlarına göre artık Kırgızistan'ı kendileri için tehlikeli gören FETÖ'cüler, tüm mal varlıklarını satıp Kırgızistan'dan başka ülkelere kaçıyor.
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