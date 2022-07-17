FETÖ A Haber’i nasıl susturmak istedi? İşte dakika dakika FETÖ’nün Turkuvaz Medya’yı işgal planı

A Haber, 15 Temmuz gecesi darbecilerin hedefindeydi. FETÖ'cü hainler A Haber'i işgal etmek istedi. Peki o gece neler yaşandı? A Haber Yurt/İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak ve Avukat Mehmet Sarı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı. 15 Temmuz Şehidi Servet Asmaz'ın ağabeyi Selahattin Asmaz, o gece yaşadıklarını anlattı.

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