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Haberler Galeri FETÖ A Haber’i nasıl susturmak istedi? İşte dakika dakika FETÖ’nün Turkuvaz Medya’yı işgal planı

FETÖ A Haber’i nasıl susturmak istedi? İşte dakika dakika FETÖ’nün Turkuvaz Medya’yı işgal planı

A Haber, 15 Temmuz gecesi darbecilerin hedefindeydi. FETÖ'cü hainler A Haber'i işgal etmek istedi. Peki o gece neler yaşandı? A Haber Yurt/İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak ve Avukat Mehmet Sarı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı. 15 Temmuz Şehidi Servet Asmaz'ın ağabeyi Selahattin Asmaz, o gece yaşadıklarını anlattı.

A Haber
Giriş Tarihi: 17.07.2022 16:34 Güncelleme Tarihi: 17.07.2022 16:49
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FETÖ A Haber’i nasıl susturmak istedi? İşte dakika dakika FETÖ’nün Turkuvaz Medya’yı işgal planı

66. Mekanize Piyade Tugayı'nda görevlendirilen Harp Akademileri Komutanlığı'nda görevli yüzbaşı İsmail Menderes Sema'nın; A Haber Televizyonu'nu işgale giden subay, astsubay ve erlere, "Herkes alabildiğinde yanına doldursun, mühimmat alsın. A Haber'i basmaya gideceğiz. Binaya girdiğinizde size silah çeken ateş eden olabilir, karşılık verin onlara" dediği öğrenildi.

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FETÖ A Haber’i nasıl susturmak istedi? İşte dakika dakika FETÖ’nün Turkuvaz Medya’yı işgal planı

A Haber Televizyonu'nu işgal etmek için yola çıkan darbeci askerler, Servet Asmaz'ı (44) şehit etmişti.

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FETÖ A Haber’i nasıl susturmak istedi? İşte dakika dakika FETÖ’nün Turkuvaz Medya’yı işgal planı

A HABER TELEVİZYONU'NU İŞGAL İÇİN YOLA ÇIKAN O EKİP

İddianamede; subaylar İsmail Menderes Sema, Rasim Erkan, Mehmet Purtaş, Apdullah Özdemir ve Sedat Engin'in komutasında, astsubay öğrenciler Alettin Baydan, Burak Baykın, Emre Gölcük, Fatih Şahan, Fırat Gültekin, Hasan Kaygısız, İbrahim Şahin, Mustafa Kirazlı, Onur Çetin, Ümit Akkurt ve Seyit Remzi Yalçın ile erler Mehmet Çetin ve Hüseyin Duman'ın 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan A Haber Televizyonu'nun işgali için hareket ettiklerine dikkat çekiliyor.

İddianamede; şüphelilerin TEM Otoyolu'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde Gaziosmanpaşa tır garajı mevkiine geldiklerinde önlerinin polis ve vatandaşlar tarafından kesildiğine dikkat çekiliyor.

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FETÖ A Haber’i nasıl susturmak istedi? İşte dakika dakika FETÖ’nün Turkuvaz Medya’yı işgal planı

YARALI HALDE BULUNAN SERVET ASMAZ'IN HASTANEYE GİDİŞİ ENGELLENDİ

İddianamede; İsmail Menderes Sema, Rasim Erkan, Mehmet Purtaş, Apdullah Özdemir ve Sedat Engin yanlarına bir kısım astsubay öğrencileri alarak polislerle ve vatandaşların yolun açılması hususunda tartışmaya girdikleri, söz konusu tartışma sırasında şüphelilerce ateş edilmesi üzerine olay yerinde bulunan ve darbe girişimini engellemek amacı ile sokağa çıkan Servet Asmaz'ın olay yerinde yaralandığı ifade ediliyor.

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FETÖ A Haber’i nasıl susturmak istedi? İşte dakika dakika FETÖ’nün Turkuvaz Medya’yı işgal planı

İddianamede; olay sırasında şehit Servet Asmaz'ın yanında bulunan Yasir Kaya'nın yaralı halde bulunan Servet Asmaz'ı olay yerinden almasının şüpheliler tarafından engellendiği belirtilerek, "Servet Asmaz daha sonra Yasir Kaya tarafından Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırılmıştır. Servet Asmaz Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde şehit olmuştur" deniliyor.