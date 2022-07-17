FETÖ A Haber’i nasıl susturmak istedi? İşte dakika dakika FETÖ’nün Turkuvaz Medya’yı işgal planı

YARALI HALDE BULUNAN SERVET ASMAZ'IN HASTANEYE GİDİŞİ ENGELLENDİ

İddianamede; İsmail Menderes Sema, Rasim Erkan, Mehmet Purtaş, Apdullah Özdemir ve Sedat Engin yanlarına bir kısım astsubay öğrencileri alarak polislerle ve vatandaşların yolun açılması hususunda tartışmaya girdikleri, söz konusu tartışma sırasında şüphelilerce ateş edilmesi üzerine olay yerinde bulunan ve darbe girişimini engellemek amacı ile sokağa çıkan Servet Asmaz'ın olay yerinde yaralandığı ifade ediliyor.