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Eylem Tok ve oğlu yakalandı! Murat Aci'nin acılı ailesi A Haber'de konuştu: Adalet yerini bulacak

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 14.06.2024 20:22
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde Oğuz Murat Aci'nin yaşamını yitirdiği kazanın ardından ehliyetsiz oğlu ile önce Mısır'a ardından ABD'ye firar eden canavar anne Eylem Tok ve oğlu yakalandı. Aci ailesi A Haber''e konuştu. Acılı aile yaptığı açıklamada,"Haberi alınca sevindik yüreğimize bir benze su serpildi. O duyguyu tarif edemem. Sevinçten ağladık" dedi. Aile konuşmasının devamında ise "Paramla kaçarım Amerika'da 120 bin dolara ev tutar izimi kaybettiririm sandı ama ben her an her dakika takipteydim takip etmeye de devam ediyorum. Kamuoyu sayesinde bunu takip ediyorduk. Adalet artık yerini bulacak." ifadelerin kullandı. .
Murat Aci’nin acılı ailesi A Haber’de konuştu
Murat Aci'nin acılı ailesi A Haber'de konuştu
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