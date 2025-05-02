Başkan Erdoğan: Akkuyu’dan ilk elektriği vereceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Enerji Bakanlığı ve Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi’nde yaptığı konuşmada “Tüm konutların enerji ihtiyacını rüzgar ve güneşten sağlayacak seviyeye geldik. Bu gücümüzü 120 bin megavata çıkarmayı hedefliyoruz. Akkuyu'dan ilk elektriği bu yıl sonunda vereceğiz. Diğer reaktörlerin de tamamlanması ile 2028'de Akkuyu Nükleer Santrali'nin tam kapasite çalışmasını öngörüyoruz. Bununla doğal gaz ithalatımız 7 milyar metreküp azalacak. 2 buçuk milyar dolarlık tasarruf anlamına geliyor bu da. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum.” diye konuştu.

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