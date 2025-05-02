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Kaan’da son durum ne? 2 prototip daha uçuş aşamasına geldi

Kaan’da son durum ne? 2 prototip daha uçuş aşamasına geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.05.2025 16:25
Bundan tam 2 yıl önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan milli muharip uçak Kaan'ın adını paylaşmış, isim babasının da Devlet Bahçeli olduğunu belirtmişti. O günden beri üzerinde yoğun bir şekilde çalışılan milli muharip uçak Kaan, yeni prototiplerle birlikte yoluna dolu dizgin devam ediyor. İşte detaylar...
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Kaan’da son durum ne? 2 prototip daha uçuş aşamasına geldi
Kaan’da son durum ne?
Kaan’da son durum ne?
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