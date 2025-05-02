02 Mayıs 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Kütahya’da 4,2’lik deprem! Vali Musa Işın A Haber’de
Kütahya'da geçen haftadan bu yana devam eden sismik hareketlilik sürüyor. Simav ilçesinde saat 15.51'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Sarsıntı 12,55 kilometre derinlikte gerçekleşti. Kütahya Valisi Musa Işın, “Saha çalışmalarımız sürüyor, olumsuz bir durum yok. Birkaç saniye ile biten bir depremdi uzun sürmedi. Çok fazla bir panik havası yok.” derken gelişmeleri A Haber’de değerlendiren deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “Bu faylardan büyük deprem beklemiyoruz.” ifadelerini kullandı.