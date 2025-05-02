02 Mayıs 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları CHP’den ihraç edilen Lütfü Savaş’tan Özel’e yanıt: Mikroplarla savaşmayı en iyi ben bilirim
CHP’den ihraç edilen Lütfü Savaş’tan Özel’e yanıt: Mikroplarla savaşmayı en iyi ben bilirim

CHP’den ihraç edilen Lütfü Savaş’tan Özel’e yanıt: Mikroplarla savaşmayı en iyi ben bilirim

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.05.2025 16:22
CHP'den ihraç edilen Lütfü Savaş, kendisine ihanet ve piyon suçlamasında bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yaptığı yazılı açıklama ile yanıt verdi. Mesleğine atıf yapan Lütfü Savaş, "Ben mikrop doktoruyum. Mikroplarla savaşmayı en iyi ben bilirim" diyerek Özel'e doğrudan göndermede bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’den ihraç edilen Lütfü Savaş’tan Özel’e yanıt: Mikroplarla savaşmayı en iyi ben bilirim
Mikroplarla savaşmayı en iyi ben bilirim
"Mikroplarla savaşmayı en iyi ben bilirim"
Kütahya’da 4,2’lik deprem!
Kütahya’da 4,2’lik deprem!
Kentsel dönüşüme destek arttı!
Kentsel dönüşüme destek arttı!
Elçin Karaoğlu ailesine dolandırıcı şoku
Elçin Karaoğlu ailesine dolandırıcı şoku
CHP’de hedef polisler!
CHP’de hedef polisler!
Enerjide şeytanın bacağını kırdık
"Enerjide şeytanın bacağını kırdık"
Akkuyu’dan ilk elektriği vereceğiz
"Akkuyu’dan ilk elektriği vereceğiz"
Somali’de son aşamasındayız
"Somali’de son aşamasındayız"
Gabar’da günlük üretim 81 bin varili geçti
"Gabar’da günlük üretim 81 bin varili geçti"
Türkiye enerji denkleminde stratejik yerde
"Türkiye enerji denkleminde stratejik yerde"
Turkuvaz Medya’ya teşekkür ediyorum
"Turkuvaz Medya'ya teşekkür ediyorum"
CHP otobüsünün şoförüne suç duyurusu!
CHP otobüsünün şoförüne suç duyurusu!
Daha Fazla Video Göster