CHP’den ihraç edilen Lütfü Savaş’tan Özel’e yanıt: Mikroplarla savaşmayı en iyi ben bilirim

CHP'den ihraç edilen Lütfü Savaş, kendisine ihanet ve piyon suçlamasında bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yaptığı yazılı açıklama ile yanıt verdi. Mesleğine atıf yapan Lütfü Savaş, "Ben mikrop doktoruyum. Mikroplarla savaşmayı en iyi ben bilirim" diyerek Özel'e doğrudan göndermede bulundu.

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