Selçuk Bayraktar A Haber’de: Bu festival Türk dünyasının tam bağımsızlığı için!

TEKNOFEST KKTC’de coşku sürüyor. Festivalin öncüsü Selçuk Bayraktar A Haber’e konuştu. “Burası bizim vatan toprağımız” diyen Bayraktar, Türk dünyasının tam bağımsızlığına vurgu yaptı. “Mezalim bir daha yaşanmasın diye bu festivali düzenliyoruz” ifadelerini kullandı. Gelişmiş teknolojilerin Gazze’deki soykırıma da dur diyeceğini belirten Bayraktar, gençlerin dünyayı yeniden inşa edeceğini söyledi.

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