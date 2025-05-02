02 Mayıs 2025, Cuma
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İBB operasyonunda tutuklanan Elçin Karaoğlu ailesine dolandırıcı şoku
İBB İmar Müdürü Elçin Karaoğlu İBB'ye düzenlenen ikinci dalga yolsuzluk operasyonunda tutuklanmıştı. Elçin Karaoğlu'nun anne ve babası oğullarının tutuklandığı gün polise başvurup “Dolandırıldık” dedi ve 700 bin dolar ile yarım kilo altını tanımadıkları birine teslim ettiklerini söyledi. Bu ne anlama geliyor? A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları anlattı.