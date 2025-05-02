02 Mayıs 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları İBB operasyonunda tutuklanan Elçin Karaoğlu ailesine dolandırıcı şoku
İBB operasyonunda tutuklanan Elçin Karaoğlu ailesine dolandırıcı şoku

İBB operasyonunda tutuklanan Elçin Karaoğlu ailesine dolandırıcı şoku

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.05.2025 15:41
İBB İmar Müdürü Elçin Karaoğlu İBB'ye düzenlenen ikinci dalga yolsuzluk operasyonunda tutuklanmıştı. Elçin Karaoğlu'nun anne ve babası oğullarının tutuklandığı gün polise başvurup “Dolandırıldık” dedi ve 700 bin dolar ile yarım kilo altını tanımadıkları birine teslim ettiklerini söyledi. Bu ne anlama geliyor? A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İBB operasyonunda tutuklanan Elçin Karaoğlu ailesine dolandırıcı şoku
Elçin Karaoğlu ailesine dolandırıcı şoku
Elçin Karaoğlu ailesine dolandırıcı şoku
CHP’de hedef polisler!
CHP’de hedef polisler!
Enerjide şeytanın bacağını kırdık
"Enerjide şeytanın bacağını kırdık"
Akkuyu’dan ilk elektriği vereceğiz
"Akkuyu’dan ilk elektriği vereceğiz"
Somali’de son aşamasındayız
"Somali’de son aşamasındayız"
Gabar’da günlük üretim 81 bin varili geçti
"Gabar’da günlük üretim 81 bin varili geçti"
Türkiye enerji denkleminde stratejik yerde
"Türkiye enerji denkleminde stratejik yerde"
Turkuvaz Medya’ya teşekkür ediyorum
"Turkuvaz Medya'ya teşekkür ediyorum"
CHP otobüsünün şoförüne suç duyurusu!
CHP otobüsünün şoförüne suç duyurusu!
Yerli ve milli silahlar TEKNOFEST’te
Yerli ve milli silahlar TEKNOFEST'te
2’nci Abdülhamid’in mirasına 71 varis
2'nci Abdülhamid'in mirasına 71 varis
İndirim vaadi verip zam yaptı
İndirim vaadi verip zam yaptı
Daha Fazla Video Göster