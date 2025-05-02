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Kentsel dönüşüme destek arttı! 5 soruda yeni dönemin detayları

Kentsel dönüşüme destek arttı! 5 soruda yeni dönemin detayları

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.05.2025 15:51
İstanbul'da 600 bini çok riskli 1 buçuk milyon konut yenilenmeyi bekliyor. Yarısı Bizden kampanyası kapsamında hem hibe hem kredi hem de taşınma desteklerinde artışa gidildi. Merak edilen soruları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan konuğu gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı ile konuştu.
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Kentsel dönüşüme destek arttı! 5 soruda yeni dönemin detayları
Kentsel dönüşüme destek arttı!
Kentsel dönüşüme destek arttı!
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