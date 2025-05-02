Kentsel dönüşüme destek arttı! 5 soruda yeni dönemin detayları

İstanbul'da 600 bini çok riskli 1 buçuk milyon konut yenilenmeyi bekliyor. Yarısı Bizden kampanyası kapsamında hem hibe hem kredi hem de taşınma desteklerinde artışa gidildi. Merak edilen soruları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan konuğu gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı ile konuştu.

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