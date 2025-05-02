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Başkan Erdoğan: Enerjide şeytanın bacağını kırdık

Başkan Erdoğan: Enerjide şeytanın bacağını kırdık

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.05.2025 15:21
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Turkuvaz Medya Grubu ve Enerji Bakanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin enerji alanındaki yatırımlarını anlatan Başkan Erdoğan, "Türkiye geneli petrol üretimimiz 135 bin varili aşarak yeni bir rekor kırdı. Akkuyu'dan ilk elektriği bu yıl sonunda vereceğiz. Enerjide şeytanın bacağını kırdık." dedi.
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Başkan Erdoğan: Enerjide şeytanın bacağını kırdık
Enerjide şeytanın bacağını kırdık
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