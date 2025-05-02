02 Mayıs 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar A Haber'de açıkladı! "Bu ay içinde yeni müjde paylaşabiliriz"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar A Haber’de açıkladı! Bu ay içinde yeni müjde paylaşabiliriz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar A Haber'de açıkladı! "Bu ay içinde yeni müjde paylaşabiliriz"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.05.2025 19:50
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Enerjide dengeli üretim portföyünün önemli olduğunu vurgulayan Bakan Bayraktar, Türkiye'de enerji sıkıntısının olmadığını ifade etti. 'Bu ay içinde yeni müjde paylaşabiliriz.' diyen Bayraktar, bu müjdenin Karadeniz'den gelebileceğini söyledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar A Haber’de açıkladı! Bu ay içinde yeni müjde paylaşabiliriz
Alparslan Bayraktar müjdeyi A Haber’de açıkladı!
Alparslan Bayraktar müjdeyi A Haber'de açıkladı!
Bu festival Türk dünyasının tam bağımsızlığı için!
"Bu festival Türk dünyasının tam bağımsızlığı için!"
AK Parti Genel Başkan Vekili Ala’dan CHP’ye tepki
AK Parti Genel Başkan Vekili Ala’dan CHP’ye tepki
Muhalefet polisin üzerinde araç sürüyor
"Muhalefet polisin üzerinde araç sürüyor"
Kaan’da son durum ne?
Kaan’da son durum ne?
Mikroplarla savaşmayı en iyi ben bilirim
"Mikroplarla savaşmayı en iyi ben bilirim"
Kütahya’da 4,2’lik deprem!
Kütahya’da 4,2’lik deprem!
Kentsel dönüşüme destek arttı!
Kentsel dönüşüme destek arttı!
Elçin Karaoğlu ailesine dolandırıcı şoku
Elçin Karaoğlu ailesine dolandırıcı şoku
CHP’de hedef polisler!
CHP’de hedef polisler!
Enerjide şeytanın bacağını kırdık
"Enerjide şeytanın bacağını kırdık"
Akkuyu’dan ilk elektriği vereceğiz
"Akkuyu’dan ilk elektriği vereceğiz"
Daha Fazla Video Göster