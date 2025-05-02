Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar A Haber'de açıkladı! "Bu ay içinde yeni müjde paylaşabiliriz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Enerjide dengeli üretim portföyünün önemli olduğunu vurgulayan Bakan Bayraktar, Türkiye'de enerji sıkıntısının olmadığını ifade etti. 'Bu ay içinde yeni müjde paylaşabiliriz.' diyen Bayraktar, bu müjdenin Karadeniz'den gelebileceğini söyledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN