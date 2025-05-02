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CHP’de hedef polisler! Araçlarını polisin üzerine sürdüler

CHP’de hedef polisler! Araçlarını polisin üzerine sürdüler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.05.2025 15:40
CHP'li vekiller önce seçim otobüsünü daha sonra ise kendi araçlarını polisin üzerine sürdü. Tepki çeken o görüntülere savcılık soruşturma başlatırken CHP'li vekil Adnan Beker "Polis benim arabamın önünde duramaz" diyerek kendini savundu. Peki CHP'nin sık sık polisle karşı karşıya gelmesinin altında ne gibi bir sebep yatıyor. İşte detaylar...
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CHP’de hedef polisler! Araçlarını polisin üzerine sürdüler
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