Etkisiz hale getirilen ve kırmızı kategoride aranan Beraat Afşin'in PKK kampındaki görüntüleri ortaya çıktı

Milli İstihbarat Teşkilatı düzenlediği operasyonlar ile PKK'ya darbe vurmaya devam ediyor. 19 Kasım'da yapılan operasyonda, terör örgütü PKK/KCK adına Sincar'da faaliyet yürüten ve 'kırmızı' kategoride yer alan terör örgütünün sözde en üst rütbeli kadın örgüt mensubu Beraat Afşin, etkisiz hale getirildi. Beraat Afşin'nin PKK kampında adı tecavüzcüye çıkan Duran Kalkan ile görüntüleri ortaya çıktı.

İŞTE PKK'LI KALLEŞ TERÖRİSTİN SİCİLİ...

PKK'nın kırsal kadrosuna 1997'de katılan Afşin, 2000'li yıllarda Türkiye'de silahlı faaliyetler yürüttü ve birçok çatışmaya katıldı.

Kandil'de 2010'da, "Mahmur cephe komutanlığı"nda ise 2014'te görev yapan Afşin, son olarak PKK/KCK'nın silahlı kadın yapılanması "YJA-Star" ve Sincar silahlı kadın yapılanması "YJŞ"de askeri kanat sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.