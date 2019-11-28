Kırmızı kategoride aranan Beraat Afşin etkisiz hale getirildi

MİT, PKK'nın üst yönetimine darbe vurmaya devam ediyor. Bu kapsamda, geçen 19 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK adına Sincar'da faaliyet yürüten ve terörden arananlar listesinin 'kırmızı' kategorisinde yer alan örgütün en üst rütbeli kadın örgüt mensubu Beraat Afşin etkisiz hale getirildi.