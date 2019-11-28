Son dakika: Kırmızı kategoride aranan Beraat Afşin etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre MİT, PKK'nın üst yönetimine darbe vurmaya devam ediyor. Bu kapsamda, geçen 19 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK adına Sincar'da faaliyet yürüten ve terörden arananlar listesinin 'kırmızı' kategorisinde yer alan örgütün en üst rütbeli kadın örgüt mensubu Beraat Afşin etkisiz hale getirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) düzenlediği operasyonla, PKK/KCK adına Sincar'da faaliyet yürüten en üst düzey kadın örgüt mensubu "Medya Agit" kod adlı Beraat Afşin etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 19 Kasım'da MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirilen Afşin, "kırmızı kategori"de aranıyordu.
İŞTE PKK'LI KALLEŞ TERÖRİSTİN SİCİLİ...
PKK'nın kırsal kadrosuna 1997'de katılan Afşin, 2000'li yıllarda Türkiye'de silahlı faaliyetler yürüttü ve birçok çatışmaya katıldı.
Kandil'de 2010'da, "Mahmur cephe komutanlığı"nda ise 2014'te görev yapan Afşin, son olarak PKK/KCK'nın silahlı kadın yapılanması "YJA-Star" ve Sincar silahlı kadın yapılanması "YJŞ"de askeri kanat sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- AK Parti'den İmamoğlu'na tepki: Bu söylemeleri doğru değil
- Ekonomik güven endeksi açıklandı
- Ankara'da kritik DEAŞ operasyonu
- Hükümetten flaş Avrasya Tüneli açıklaması
- Tunceli'de 200 PKK’lı kıstırıldı
- Havanlı saldırıda yaralanan uzman çavuş şehit oldu
- Milli Piyango Yılbaşı Büyük İkramiyesi belli oldu
- Bakanlık duyurdu! Dönüyorlar
- 11 Fransız DEAŞ'lı için karar verildi
- CHP'li isim Kılıçdaroğlu'nu işaret etti
- Bakan Berat Albayrak'tan kritik ekonomi açıklaması
- Son dakika: Ankara'da DEAŞ'a operasyon! Çatışma bölgeleriyle irtibatlı kişiler yakalandı
- Borsa güne nasıl başladı! 28 Kasım 2019 Borsa son durum...
- Son dakika: Kırmızı kategoride aranan Beraat Afşin etkisiz hale getirildi
- Yeni Zelanda Başbakanı 40 yıl önceki uçak kazası için özür diledi
- Akçakale'de havanlı saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin şehit oldu
- Azez'de PKK/YPG'den kalleş saldırı
- AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na "metro" tepkisi: Bu söylemeleri doğru değil
- Sigara içenlere kötü haber
- Kop Tüneli'nde çalışmalar yeniden hızlandı
- Devlet Bahçeli: HDP’nin peşine takılan CHP, İP ve SP’nin hali acıklıdır
- 29 Kasım Cuma BİM aktüel katalog! BİM aktüel ürünler kataloğunda büyük fırsat! Smart Drone fiyatı…