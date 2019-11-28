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Son dakika: Kırmızı kategoride aranan Beraat Afşin etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.11.2019 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019
KIRMIZI KATEGORİDE ARANAN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Son dakika haberine göre , 'nın üst yönetimine darbe vurmaya devam ediyor. Bu kapsamda, geçen 19 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/ adına 'da faaliyet yürüten ve terörden arananlar listesinin 'kırmızı' kategorisinde yer alan örgütün en üst rütbeli kadın örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatının () düzenlediği operasyonla, / adına 'da faaliyet yürüten en üst düzey kadın örgüt mensubu "Medya Agit" kod adlı etkisiz hale getirildi.

Kırmızı kategoride aranan Beraat Afşin etkisiz hale getirildi KIRMIZI KATEGORİDE ARANAN BERAAT AFŞİN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 19 Kasım'da MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirilen Afşin, "kırmızı kategori"de aranıyordu.



İŞTE PKK'LI KALLEŞ TERÖRİSTİN SİCİLİ...

PKK'nın kırsal kadrosuna 1997'de katılan Afşin, 2000'li yıllarda Türkiye'de silahlı faaliyetler yürüttü ve birçok çatışmaya katıldı.

Kandil'de 2010'da, "Mahmur cephe komutanlığı"nda ise 2014'te görev yapan Afşin, son olarak PKK/KCK'nın silahlı kadın yapılanması "YJA-Star" ve Sincar silahlı kadın yapılanması "YJŞ"de askeri kanat sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.





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