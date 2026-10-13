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CHP'li meclis üyesinden 200 milyonluk vurgun! 85 gün cezaevinde kalan kardeşi isyan etti
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CHP'li meclis üyesinden 200 milyonluk vurgun! 85 gün cezaevinde kalan kardeşi isyan etti

Mersin'de, CHP'li eski belediye meclis üyesi ve kuyumcu İmam Doğan'ın yaklaşık 200 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı ve Gürcistan'a kaçtığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni iddialar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında tutuklanan ve 85 gün cezaevinde kalan kardeşi İrfan Doğan, sessizliğini bozdu. İrfan Doğan, ağabeyinin kaçmadan önce iki valiz dolusu altın getirdiğini ve kendisini de 3 milyon lira dolandırdığını öne sürdü. Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ve kameraman Okan Can Sapkayalı araştırdı.

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