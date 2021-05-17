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Esnafa can suyu! Başkan Erdoğan esnafa destek paketinin detaylarını açıkladı

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Giriş: 17.05.2021 21:45
4 saat süren Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, esnafa hibe desteğinin ayrıntılarını tek tek açıkladı. Salgın döneminde etkilenen esnafa dönük yeni destek açıklaması yapan Erdoğan, ''235 bin esnafa 5 bin TL, 1 milyon 150 bin esnafa da 3 bin lira hibe verilecek'' dedi. Erdoğan, çay alım fiyatının 4 TL olduğunu da duyurdu. İşte esnafa destek paketinden yararlanacak meslek grupları...
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