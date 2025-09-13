13 Eylül 2025, Cumartesi

Eski Şişli Belediye Başkanı yolsuzluktan tutuklandı

Eski Şişli Belediye Başkanı yolsuzluktan tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2025 01:17
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, başka suçtan tutuklu bulunan eski Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak" ve "irtikap" suçlarından tutuklandı.
