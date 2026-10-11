Esenyurt'ta trafik magandası dehşeti! Otomobile ateş açan şüpheli tutuklandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde trafikte iki sürücü arasında çıkan tartışma saldırıya dönüştü. İddiaya göre sürücülerden biri, tartıştığı kişiyi takip ederek otomobiline silahla ateş açtı. Olayın ardından yürütülen süreçte şüphelinin evinde havalı tabanca ve iki bıçak ele geçirildi. A Haber muhabiri Merve İzci Özmen ve kameraman Murat İçen, saldırıya ilişkin bilgileri ve şüphelinin tutuklanmasına uzanan süreci izleyicilere aktardı.