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Vanlı Kara Haydar soruşturmasında ele geçirilen toplam para 2,5 milyar TL'ye ulaştı
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Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Vanlı Kara Haydar soruşturmasında ele geçirilen toplam para 2,5 milyar TL'ye ulaştı

Kamuoyunda "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'la bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik kara para aklama soruşturmasında yeni operasyon düzenlendi. Ankara merkezli 5 ilde 10 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 8 kişinin tutuklandığı, ele geçirilen toplam paranın ise 2,5 milyar TL olduğu belirtildi. Ankara merkezli operasyonun ayrıntılarını A Haber muhabiri Burcu Özüduru ve kameraman Barış Yar aktardı.

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