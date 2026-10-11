Bilal Erdoğan'dan Almanya'da güçlü Türkiye mesajı!

İlim Yayma Vakfı (İYV) Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UID) Almanya'nın Neuss kentinde düzenlenen 9. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Genel kurulda konuşan Bilal Erdoğan, "Artık 25 yıl önceki Türkiye elbette yok. Artık daha güçlü bir Türkiye var. Kendi dış politikasını kendisi icra etme kararlılığında bir Türkiye var. Bölgesindeki çatışmalara, istikrarsızlıklara kayıtsız kalma lüksü olmayan bir Türkiye var." dedi. Toplantıya video mesaj gönderen Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise Türkiye'nin yurt dışında yaşayan vatandaşlarına verdiği desteğe vurgu yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mesajında "Yurt dışında yaşayan siz kardeşlerimizi ne dışarıdaki yabancı düşmanı akımların ne de vatandaşlarımıza, affedersiniz, 'zırzop' diyerek aşağılayan ahlak yoksunu tiplerin insafına asla bırakmayacağız." ifadelerine yer verdi.