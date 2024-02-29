Esenler için yeni dönem projelerini açıkladı! Ücretsiz düğün salonu geliyor

Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti Esenler Belediye Başkan adayı Mehmet Tevfik Göksu, "Türkiye Yüzyılı'nın Esenleri" teması ve "Dahası Var" sloganıyla lansman programında Esenler için yeni dönem projelerini tanıttı. Göksu "Esenler sadece Türkiye'nin değil dünyanın en fazla kentsel dönüşüm yapılan ilçesidir. Esenler'de 60 bin konutun dönüşümü yapıldı ve Esenler'in geleceğini inşa etmeye devam edeceğiz. " dedi.

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