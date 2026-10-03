Dr. Özlem Gültekin'in şüpheli ölümünde kritik gelişme: WhatsApp yazışmaları dosyada

İzmir'de kendi kliniğinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden 48 yaşındaki Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Özlem Gültekin'in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu raporunda Gültekin'in anestezide kullanılan bir maddeye bağlı zehirlenme sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. 5 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada WhatsApp yazışmaları da dosyaya girdi. A Haber muhabiri Kübra Tepeci, “Yemin ederim öldürecek kendini” ifadelerinin yer aldığı mesajları aktardı.