ANALİZ| İsrail yalnızlığının kronolojisi: Zamanla İsrail'e destek eridi, tepki büyüdü!

7 Ekim 2023'te Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonu ve ardından katil İsrail ordusunun Gazze'de başlattığı tarihin en vahşi soykırımı, sadece Orta Doğu'yu değil, Tel Aviv'in dünya ile olan bütün ilişkilerini kökten sarstı. Savaşın ilk günlerinde Batılı başkentlerden Tel Aviv'e koşulsuz destek açıklamaları yağarken, aylar içinde tablo tamamen tersine döndü; yerini diplomatik krizlere, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Adalet Divanı'ndaki davalara, peş peşe gelen Filistin'i tanıma kararlarına, boykotlara ve stadyumlardan taşan tarihi protestolara bıraktı. İlk kıvılcımın çakıldığı günden bugüne, işgalci İsrail'in adım adım sürüklendiği küresel yalnızlığın tüm anatomisi gözler önüne serildi.