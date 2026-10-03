G7 ülkelerinden Trump'ın baskısı sonrası dev adım: 100 milyon varillik petrol rezervi piyasaya sürülüyor!

G7 ülkeleri, enerji piyasalarındaki arz baskısını azaltmak amacıyla stratejik rezervlerden 100 milyon varil petrol ve petrol ürününü piyasaya sürme kararı aldı. Uluslararası Enerji Ajansı koordinasyonundaki planın 4 aylık süreçte uygulanması, miktarın büyük bölümünün ise ilk 20 günde piyasaya verilmesi öngörülüyor. Kararın ağırlıklı olarak dizel arzını desteklemesi beklenirken, Avrupa'da akaryakıt fiyatlarının seyri yakından takip ediliyor. A Haber muhabiri Fatih Özyar, gelişmenin ayrıntılarını aktardı.