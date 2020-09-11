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Erkan Tan: İçimizdeki Fransızlar da Macron ile beraberler

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Giriş: 11.09.2020 14:24
Güncelleme:11.09.2020 14:25
A Haber spikeri Erkan Tan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'ye yönelik düşmanca tavrını yorumladı. Tan, “Türkiye Cumhuriyeti devletini ve bu devleti temsil eden Başkan Erdoğan'ı istemiyorlar.” ifadelerini kullandı.

Erkan Tan, "Macron, Siyonist Yahudilerin Fransa'daki oyuncağı… Haçlı Hristiyanlar ve Siyonist Yahudiler ittifak halindedir. Bu ittifaka katılmayan Hristiyan ve Yahudiler yok mudur? Vardır ama ezici çoğunluğu Siyonist Yahudiler, Yahudiler, Hristiyanlar ve Haçlı Hristiyanlar bir ve beraberdirler. Bağımsız güçlenen, Müslüman hassasiyetlerle davranan Türkiye Cumhuriyeti devletini ve bu devleti temsil eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı istemiyorlar. Kuduruyorlar, adını duyunca Recep Tayyip Erdoğan'ın. Bir de içimizdeki Fransızlar var... Onlar da bunlarla beraberler. Bu memleket Batı'ya kul köle olsun isteyen Batı putperestleri var. Onlarda Macron ve onun gibiler ile bir ve beraberler." dedi.

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