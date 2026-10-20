Faruk Erdem'den 20 Ekim dolar, altın ve borsa değerlendirmesi: Petrol fiyatlarına dikkat!
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, 20 Ekim'de A Haber canlı yayınında dolar, altın ve borsa piyasalarındaki gelişmeleri değerlendirdi. Borsa İstanbul'un güne hafif pozitif başlamasının ardından yatay seyre geçtiğini belirten Erdem, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarının piyasalara güven verdiğini söyledi. Petrol fiyatlarının yeniden 110 doların üzerine çıkmasına dikkat çeken Erdem, yüksek enerji maliyetlerinin enflasyon, faizler ve Türkiye'nin cari açığı üzerindeki olası etkilerini anlattı.