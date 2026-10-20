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İzmir'de uyuşturucu ve silah ticaretine operasyon! 5 şüpheli yakalandı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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İzmir'de uyuşturucu ve silah ticaretine operasyon! 5 şüpheli yakalandı

İzmir'in Menemen ilçesinde, uyuşturucu ve silah ticaretine yönelik belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerinin adreslerde ve bir otomobilde yaptığı aramalarda 1 kilo 131 gram sentetik uyuşturucu, 36 uyuşturucu hap, hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, bıçak ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 2'sinin farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu öğrenildi.

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