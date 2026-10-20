Pakistan, İran ile kara ticaretini durdurdu: Binlerce TIR ve kamyon sınırda kaldı

Pakistan, güvenlik gerekçesiyle İran sınırındaki Belucistan eyaletinde bulunan Taftan ve Gabd-Rimdan sınır kapılarında ticari faaliyetleri durdurma kararı aldı. Kararın ardından binlerce TIR ve kamyon sınırda mahsur kaldı. Pakistanlı yetkililer, uygulamanın güvenlik endişelerini gidermek, kaçakçılığı önlemek ve sınır yönetimini güçlendirmek amacıyla hayata geçirildiğini açıkladı. A Haber muhabiri Fakhur Rahman, bölgedeki son gelişmeleri aktardı.