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Son dakika: Fransa'da kritik görüşme! Macron - Miçotakis görüşmesinde ne konuşulacak?

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Giriş: 10.09.2020 11:47
Güncelleme:10.09.2020 11:47
Avrupa Birliği ülkeleri Doğu Akdeniz için bugün Korsika adasında toplanacak. Toplantı sonrası Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ikili görüşme yapması bekleniyor. O görüşmede hangi konular ele alınacak? A Haber muhabiri Manolis Kostidis, canlı yayında konu ile ilgili ayrıntıları anlattı.

Avrupa Birliği ülkeleri Doğu Akdeniz için bugün Korsika adasında toplanacak. Toplantı sonrası Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ikili görüşme yapması bekleniyor. O görüşmede hangi konular ele alınacak? A Haber muhabiri Manolis Kostidis, canlı yayında konu ile ilgili ayrıntıları anlattı.

FRANSA'DA KRİTİK TOPLANTI

Kostidis, "Bugün Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Macron'un görüşmesi Türkiye saatiyle 17'de yapılması bekleniyor. AB'ye üye olan Akdeniz ülkeleri toplantısı söz konusu. Yunanistan ve Fransa çok önem veriyor. Çünkü Doğu Akdeniz'deki savunma ve iş birliği daha da artırılması konuşulacak. Yunanistan'ın silah alımları söz konusu Yunan medyasında verilen bilgilere göre Yunanistan 18 savaş uçağı satın almak istiyor. Fırkateynler ve füzeler almak istiyor Fransa'dan bu konular konuşulacak. Türkiye'ye karşı AB içerisinde 25 Eylül tarihine kadar bir ortak tutum sergilemesi istenmekte. İşte Fransa e Yunanistan bunu konuşacaklar. O tarihte Yunanistan ile Türkiye diyaloga oturmazsa Türkiye'ye karşı yaptırımlar söz konusu. Bu yaptırımları da Miçotakis ve Macron konuşacak." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE KÜSTAH TEHDİT!

Bu arada Yunanistan Başbakanı Miçotakis 3 ayrı ülkede 3 ayrı gazeteye makale yazdı ve Türkiye'yi tekrar eleştirdi. 'Türkiye'nin söylemleri Avrupa'daki bir ülke söylemi değil. Türkiye sadece Yunanistan ve Kıbrıs'ı tehdit etmiyor aynı zamanda Avrupa Birliğini de tehdit ederek birçok ülkeyi de düşündürüyor. Ya Türkiye iş birliği yapacak ya da Avrupa sınırlarında saldırgan tutumuna devam ederek ciddi ekonomik bedel ödeyecek' ifadelerini kullanarak bir söylemde bulundu.

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