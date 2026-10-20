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İstanbul'a sağanak geri dönüyor! Meteorolojiden 20 Ekim hava durumu raporu
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'a sağanak geri dönüyor! Meteorolojiden 20 Ekim hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 20 Ekim tarihli hava durumu raporu yayımlandı. İstanbul'da hafta ortasında sıcaklıkların yükselmesi, cuma günü ise yağış ihtimalinin gündeme gelmesi bekleniyor. Karadeniz'in bazı kesimlerinde sağanak, Trakya ve iç bölgelerde sis ve pus öngörülürken A Haber muhabiri Erşan Karaca ve kameraman Aydın Baytar son gelişmeleri canlı yayında aktardı. Meteoroloji uzmanı Adil Tek ise Türkiye genelindeki tahminleri değerlendirdi.

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