Isparta'da kanyon faciası! 1 ölü, 10 kişi mahsur: A Haber kurtarma operasyonunun yapıldığı yerde
Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da eğitim sırasında mahsur kalan 14 kişilik İHH gönüllü grubundan bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kurtarıldı. Yerleri tespit edilen 10 gönüllünün sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken 115 personelin görev aldığı kurtarma operasyonunda tahliye çalışmalarının yeniden başlatılması bekleniyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü olay yerinden son gelişmeleri aktardı.