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Isparta'da kanyon faciası! 1 ölü, 10 kişi mahsur: A Haber kurtarma operasyonunun yapıldığı yerde
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Isparta'da kanyon faciası! 1 ölü, 10 kişi mahsur: A Haber kurtarma operasyonunun yapıldığı yerde

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da eğitim sırasında mahsur kalan 14 kişilik İHH gönüllü grubundan bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kurtarıldı. Yerleri tespit edilen 10 gönüllünün sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken 115 personelin görev aldığı kurtarma operasyonunda tahliye çalışmalarının yeniden başlatılması bekleniyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü olay yerinden son gelişmeleri aktardı.

Isparta'da kanyon faciası! 1 kişi öldü, 3 kişi kurtarıldı: 10 gönüllü için kritik bekleyiş
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Isparta'da kanyon faciası! 1 kişi öldü, 3 kişi kurtarıldı: 10 gönüllü için kritik bekleyiş
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