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Türkiye'yi hedef alan Fransa Cumhurbaşkanı Macron neyin peşinde? Uzman isimler A Haber'de yorumladı

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Giriş: 10.09.2020 18:41
Güncelleme:10.09.2020 18:48
Akdeniz'de Yunanistan'a silah yardımı yaparak Türkiye'ye saldırması için her türlü desteği veren Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, neden Türkiye'yi hedef alıyor? Son olarak ''sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la'' açıklamasıyla büyük tepki çeken Macron, Türkiye'ye yaptırım çağrısında bulunmuştu. Uluslararası Strateji Uzmanı Dr. Mesut Şöhret ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, ''Macron neyin peşinde?'' sorusunun yanıtını A Haber'de verdi.
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