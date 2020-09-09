Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Fransa'da olay oldu! Yerden yere vurdular

Fransa, koronavirüs vakalarının yeniden tırmanışa geçtiği Avrupa ülkelerinden biri. Ülkede artmaya devam eden Covid-19 vaka sayıları endişe yaratıyor.

Yetkililer ise salgını kontrol altına almak için virüs tedbirlerini genişletiyor ve sıkı sıkıya uygulamaya devam ediyor.

Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu da bu önlemlerden bir tanesi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise kendi koyduğu kuralları çiğnerken görüntülenince hem kendi ülkesinde hem de dünyada alay konusu oldu ve eleştiri oklarını üzerine çekti.

Macron, bir okulda öğrencilerle bir araya gelerek koronavirüs önlemleriyle ilgili bir konuşma yaptı. Elbette o anlar birçok insan tarafından kaydediliyordu.

Emmanuel Macron, yaptığı konuşma sırasında sık sık öksürmeye başladı. Öksürükleri kesilmeyip krize dönüşünce Macron son çare olarak maskesini çıkardı ve bu kez elini ağzına götürerek öksürmeye devam etti. Macron daha sonra yanındakilerden su istedi.

Macron'un bu zor anları sosyal medyada çokça paylaşılınca cumhurbaşkanı bir anda dünyada gündem oldu.

Macron olay sonrasında yaptığı açıklamada öksürüğe maskesinin kumaşının neden olduğunu, Covid-19'a karşı sürekli test yaptırdığını ve virüs taşımadığını söylese de eleştirilerden kurtulamadı.