Kağıthane'de eski sevgilisi ve erkek arkadaşını silahla vurmuştu! Tutuklanan şüpheliden dikkat çeken ifade

İstanbul Kağıthane'de eski sevgilisi Sibel A. ile kadının erkek arkadaşı Erkan K.'yi silahla ağır yaralayan Kenan A.'nın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan şüpheli, Erkan K.'nin kendisini ölümle tehdit ettiğini ve kılıca benzeyen bir nesneyle üzerine geldiğini öne sürerek ayağını hedef alıp ateş ettiğini söyledi. İki yaralının da hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken silahlı saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.