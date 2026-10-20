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İşsizlik ödeneği nasıl hesaplanıyor? Faruk Erden canlı yayında anlattı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İşsizlik ödeneği nasıl hesaplanıyor? Faruk Erden canlı yayında anlattı

A Haber'de konuşan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, aynı anda iki farklı iş yerinde çalışan bir sigortalının işsizlik ödeneğine ilişkin başvurusunda Kamu Denetçiliği Kurumunun dikkat çeken bir karar verdiğini anlattı. Erdem, iki iş yerindeki kazançların birlikte değerlendirilmesi gerektiği yönündeki karara işaret ederken kıdem tazminatı ve yıllık izin alacaklarında beş yıllık zamanaşımı süresi konusunda da çalışanları uyardı.

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