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Başkan Erdoğan muhtarlarla buluştu! Muhalefete eleştiri, dış politikada dikkat çeken mesaj
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan muhtarlarla buluştu! Muhalefete eleştiri, dış politikada dikkat çeken mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Muhtarlar Günü Buluşması"nda önemli açıklamalarda bulundu. Muhtarlara "Demokrasinin uç beyleri" diye seslenen Erdoğan, muhalefeti muhtarlara bakış açısı üzerinden eleştirerek, "Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını bir türlü kabullenemediler" dedi. Muhtarlarla gerçekleştirdikleri buluşmalar sayesinde siyasette "muhtar açılımı" başladığını belirten Erdoğan, dış politikaya ilişkin de "Etrafımız bir ateş çemberi" ifadelerini kullandı.

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