Fransa sokakları neden karıştı? Dikkat çeken İsrail detayı

Fransa'da giderek tırmanan sokak olayları ve kitlesel eylemler dünya gündemine otururken, krizin perde arkasındaki küresel hesaplaşmalar ve dış müdahale iddiaları tartışılıyor. Paris yönetiminin Filistin ve İsrail konusundaki son adımlarının ardından sokakların alevlenmesi, istihbarat savaşları ve "beşinci kol" faaliyetlerini gündeme taşıdı. A Haber Fransa muhabir Ömer Aydın sıcak noktadan detayları aktarırken A Haber canlı yayınına katılan uzman isimlerde çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.