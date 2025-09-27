27 Eylül 2025, Cumartesi

Erdoğan İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü: İngiltere ve Fransa'nın kararı tarihi gelişme
Erdoğan İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü: İngiltere ve Fransa’nın kararı tarihi gelişme

Erdoğan İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü: İngiltere ve Fransa'nın kararı tarihi gelişme

Giriş: 27.09.2025 09:42
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'le telefonda görüştü. Görüşmede Filistin'i tanıma kararı nedeniyle Starmer'ı tebrik etti, BM Güvenlik Konseyi Üyesi İngiltere ve Fransa'nın Filistin'i tanımasının tarihi bir adım olduğunu söyledi.
