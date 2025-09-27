27 Eylül 2025, Cumartesi
Erdoğan İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü: İngiltere ve Fransa'nın kararı tarihi gelişme
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'le telefonda görüştü. Görüşmede Filistin'i tanıma kararı nedeniyle Starmer'ı tebrik etti, BM Güvenlik Konseyi Üyesi İngiltere ve Fransa'nın Filistin'i tanımasının tarihi bir adım olduğunu söyledi.