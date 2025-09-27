Erdoğan İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü: İngiltere ve Fransa’nın kararı tarihi gelişme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'le telefonda görüştü. Görüşmede Filistin'i tanıma kararı nedeniyle Starmer'ı tebrik etti, BM Güvenlik Konseyi Üyesi İngiltere ve Fransa'nın Filistin'i tanımasının tarihi bir adım olduğunu söyledi.

