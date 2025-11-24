Erdoğan: Ecdadın mirasını titizlikle koruyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Sarayların Yüzyılı Uluslararası Sempozyumuna gönderdiği video mesajda sempozyumun hayırlı olmasını dileyerek 27 ülkeden uzmanların katılımını memnuniyetle karşıladı. Erdoğan, Osmanlı’nın üç kıtaya yayılan medeniyetinin camiler, köşkler ve saraylar gibi mimari şaheserlerle bugün hâlâ ayakta durduğunu vurgulayarak, bunların Türk milletinin mimaride ulaştığı seviyenin en seçkin örnekleri olduğunu söyledi.