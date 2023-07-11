Erdoğan-Biden zirvesine doğru! NATO’nun geleceği nasıl şekillenecek?

Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesiyle 7 maddelik mutabakat metni yayımlandı. İsveç'in terörle mücadele sözlerine sadık kalacağı ve Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine destek verileceği, mutabakat maddelerinde yer aldı. Öte yandan İsveç’e yeşil ışık yanmasıyla diplomaside bariyerler bir bir kaldırıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışını açıktan desteklediklerini ve Türkiye'nin Avrupa Birliği hedeflerini desteklemeye devam edeceklerini açıkladı. Tüm dünyanın gözü Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında yapılacak zirveye çevrildi. Gündemin sıcak gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Aydın Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Filiz Katman ve akademisyen Prof. Dr. Esat Arslan değerlendirdi.

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